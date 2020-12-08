استعدادا للانتخابات القادمة.. السائح يتابع جاهزية مكاتب المفوضية بالمنطقة الشرقية

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، إن رئيس مجلس المفوضية، عماد السائح، قام بزيارة لمكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الشرقية للوقوف على مدي جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأضافت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن زيارة السائح تضمنت الوقوف على المراحل النهائية لأعمال إنشاء مبنى مكتب الإدارة الانتخابية المرج والاستعدادات القريبة لتجهيزه، مبينة أنه تم عقد اجتماع مع رئيس المكتب “وسيم العبسلي” والموظفين للإطلاع على متطلبات تنفيذ الأعمال المنوطة بهم واستكمال النواقص .

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق شروعها في الاستعداد المبكرة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم المعلن عنه في 24 ديسمبر 2021

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