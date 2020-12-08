الدغاري : عقيلة صالح اختزل مجلس النواب في شخصه و لم يكن على مستوى الحدث

أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، الثلاثاء، أن لقاء غدامس يهدف لإلتئام مجلس النواب و ليس الإطاحة برئيس المجلس عقيلة صالح، متهما الأخير باختزال المجلس في شخصه.

و أوضح الدغاري أن مجلس النواب لم يجتمع لأكثر من عام و نصف بالنصاب الكامل ما أدى إلى تعطيل عمل المجلس ، مشيرا إلى أن عقيلة صالح لم يكن على مستوى الحدث او الأزمة ولم يسعى لرأي الصدع ولم شمل المجلس.

و أشار الدغاري إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بها الكثير من العيوب خاصة فيما يتعلق باختصاصات الرئاسة وصلاحيات النائب الأول والنائب الثاني، والنصاب، إلى جانب إضافة بعض التعديلات في اللائحة الداخلية التي تعطي الحصانة لبعض القوانين التي يجب أن تصدر والاتفاقيات الدولية والأمن القومي.

و أضاف الدغاري أنه تم تشكيل عدة لجان لبحث ما سيتم مناقشته في الجلسة الرسمية، مشيرا إلى أن لجنة تعديل اللائحة الداخلية قامت بإنهاء مهمتها، والتي من ضمنها النظر في اختيار هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب.

و أشار الدغاري إلى وصول نواب غدامس لتوافق كبير فيما يخص النقاط الخلافية، بما فيها بعض التعديلات التي طرحت من قبل لجنة اللائحة، لافتا إلى أنه إذا توفرت النوايا الحسنة والاتجاه نحو عنوان واحد هو الوطن فبالتأكيد ستكون النتائج ناجحة؟

و دعا الدغاري لـ نبذ المحاصصة التي حدثت في السنوات الماضية ، مشددا على أن مجلس النواب هو المؤسسة الشرعية المنتخبة الوحيدة، التي يفترض أن تكون أولى المؤسسات التي تنهي اقتسامها قبل المؤسسات الأخرى.

و شدد الدغاري على ضرورة عدم تجاوز البعثة الأممية لقرار إنشائها، رافضا ما يمكن تسميته بالدور التشريعي الذي يمكن أن يلعبه ملتقى الحوار السياسي في حالة إخفاق البرلمان في إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

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