الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمساعدة إيطاليا في قضية الصيادين المحتجزين بليبيا إذا طلبت ذلك

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المساعدة في قضية الصيادين الإيطاليين المحتجزين بليبيا .

وأوضح ستانو، أن الاتحاد الأوروبي وخدمة العمل الخارجي على استعداد دائمًا لمساعدة الدول الأعضاء حول المشكلات التي تواجهها على المستوى الثنائي أو في العلاقات مع الدول الثالثه، مبينا أن الاتحاد لم يعلق على ما إذا كانت إيطاليا قد طلبت المساعدة أم لم تطلب بشأن قضية الصيادين الـ18 لأنه شيء تكون فيه الاختصاصات هي للدولة فقط .

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