سلطنة المسماري: انسحاب 50 نائبا أفقد جلسة غدامس النصاب القانوني

أخبار ليبيا 24

أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أن جلسة، اليوم الثلاثاء، التي عقدت في غدامس كانت فاقدة لنصابها بعد انسحاب أكثر من 50 نائبا.

وأوضحت المسماري، أنه بعد إعلان رئيس المجلس المستشار، عقيلة صالح، عن عقد جلسة في بنغازي الاثنين، تبين وجود إشكال قانوني، بحيث أن النصاب القانوني هو من يجب عليه أن يتوجه إلى رئاسة البرلمان لا العكس، مشيرة إلى أن ذلك هو رأي القانونيين المختصين في الشأن الدستوري والذين لم تأتي آرائهم متطابقة.

وأكدت المسماري، “أن 50 نائبا قرروا أنه لا يمكن عقد جلسة في غدامس تشوبها شبهات قانونية قابلة للطعن والتشويش”، مشيرة إلى أن اجتماعات غدامس كان هدفها إعادة مجلس النواب إلى دوره بشكل قوي دون انقسامات.

وفي السياق، حدد البيان الختامي للجولة الأولى من اجتماع مجلس النواب بمدينة غدامس، يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري موعدا لعقد الجولة الثانية؛ ليتم في الأولى مناقشة إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب، وإقرار الدورة البرلمانية بواقع 6 أشهر لكل دورة وتعديل اللائحة بذلك.

بينما الجلسة الثانية سيتم خلالها إعادة انتخاب اللجان البرلمانية وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة المختصة بصنع السياسات والتواصل بشأن المناصب السيادية وغيرها.