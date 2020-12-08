بوهاشم : عقيلة صالح اختزال المجلس في شخصه و انفرد بالقرار

أكد عضو مجلس النواب فرج بوهاشم، الثلاثاء، أن اجتماعات النواب في مدينة غدامس،تُمثّل الأرضية المشتركة المناسبة لإنهاء الانقسام الحاصل في مجلس النواب.

و شدد بو هاشم، على صدق النوايا لتحقيق التئام مجلس النواب المنقسم للقيام بدوره الحقيقي، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اختزال المجلس في شخصه، و انفرد بالقرار في ظل عدم انعقاد المجلس لأكثر من عام ونصف.

و أوضح بو هاشم أن كل هذه الأمور أدت إلى تعطيل عمل مجلس النواب، لافتا إلى أنا عقيلة صالح لم يكن عند مستوى الأزمات التي تواجه البلاد، ومشيرا إلى أن وصول عدد النواب إلى أكثر من 120 نائبًا إلى مدينة “غدامس”؛ يعطي الشرعية لهذا الاجتماع.

و حول بحث البعثة الأممية عن شرعية سياسية جديدة غير مجلس النواب، أوضح بوهاشم أن البعثة يفترض بها أن يكون عملها دعم لليبيين وإيجاد حلول وليس لخلق مشاكل. وتحديد موعد يوم 24 ديسمبر 2021 ، لعقد انتخابات رئاسية لابد أن يكون بالتنسيق مع مجلس النواب ومحاولة إيجاد جسم شرعي آخر يعقد الأزمة.

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