«المشري» يبحث مع السفير البريطاني مساعدة لندن في حل الأزمة الليبية

التقى القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة، اليوم الثلاثاء السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون”.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري، فقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، وجهود بريطانيا للمساعدة في حل الأزمة الليبية.

وناقش «المشري» مع السفير البريطاني خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي.

كما ناقش أيضا سبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حسب بيان المجلس الاستشاري.