بالصور | السايح يجري زيارة لمكاتب مفوضية الانتخابات بالمنطقة الشرقية ويقف على مستوى جاهزيتها

ليبيا – تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح جاهزية مكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الشرقية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، والوقوف على حجم متطلبات العمل ومستوى التجهيز.

جاء ذلك وفقًا ببمكتب الإعلامي التابع للمفوضية خلال جولة ميدانية لعدد من مكاتب الإدارة الانتخابية رافقه فيها رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي أحمد الجالي.

وتضمنت الجولة الوقوف على المراحل النهائية لأعمال إنشاء مبنى “مكتب الإدارة الانتخابية المرج” والاستعدادات القريبة لتجهيزه؛ فضلًا عن عقد اجتماع مع رئيس المكتب وسيم العبسلي والموظفين التابعين له للاطلاع على متطلبات تنفيذ الاعمال المنوطة بهم واستكمال النواقص.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق شروعها في ترتيب بيتها الداخلي والاستعدادات المبكرة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم المعلن عنه في 24 ديسمبر من عام 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية