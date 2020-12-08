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جولة تفقدية في مخازن السلع التموينية بالجفرة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرى مراقب الاقتصاد ببلدية الجفرة رفقة رئيس قسم الشؤون الإدارية بالمراقبة، جولة ميدانية لمخازن السلع التموينية بالجفرة – ودان، وذلك للوقوف على سير العمل بالمخازن ووصول السلع التموينية تباعا من المخازن في بنغازي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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