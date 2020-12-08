«يونيسف»: 348 ألف طفل في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن حوالي 348 ألف طفل في ليبيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية «سواء كان ذلك من عن طريق تقديم الغذاء أو الرعاية الصحية أو الحصول على التعليم»، وفق بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت البعثة الأوروبية أن العديد من المدارس «تضررت أو دمرت أثناء الصّراع الليبي أو اضطرت إلى إغلاقها بسبب استمرار النّزاع»، مشيرة إلى أنه في «سنة 2020، زاد فيروس كوفيد -19 الأوضاع سوءًا وأصبح آلاف الأطفال معرضين لخطر التخلّف عن الدراسة».

وأكدت البعثة أن «الاتحاد الأوروبي يعمل مع اليونيسف على تأمين فرصة للأطفال في ليبيا للتعلم والدراسة في بيئة آمنة».

وأضافت أنهم قاموا اليوم بزيارة إلى «مركز بيتى» في سوق الجمعة، حيث يتسنّى لمئات الفتيات والفتيان حضور الفصول الدراسيّة، والحصول على الكتب والمواد التعليميّة الأخرى، والنفاذ إلى أجهزة الكمبيوتر.

واوضحت أن المركز يقدم أيضًا مجموعة من الدروس عبر شبكة الإنترنت حتى يتمكّن الأطفال من مواصلة التعلم مع الحفاظ على سلامتهم أثناء جائحة فيروس كورونا. مشيدة بجميع الطلبة والموظفين على ترحيبهم الحار بالزيارة.

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