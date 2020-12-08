قدح: المصرف المركزي سيفتح منظومة الاستيراد مع رفع القيود المفروضة وتوحيد سعر الصرف

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة غرف التجارة والصناعة والزراعة طرابلس محمد سالم قدح الاثنين مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس عبد اللطيف التونسي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الاعلامي لمجلس إدارة غرف التجارة والصناعة والزراعة عدة قضايا متعلقة بالوضع الاقتصادي بشكل عام بما في ذلك فتح منظومة الاستيراد مع رفع القيود المفروضة من قبل إدارة النقد وتوحيد سعر الصرف.

وبدوره، أشار عبد اللطيف إلى أن الترتيبات جارية لعقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للخروج بعدة قرارات منها تثبيت سعر الصرف ، وفي حالة تم ذلك سيتم رفع كافة القيود .

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء جاء لمتابعة ماتم إقراره في الاجتماع الجامع لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومزاولي النشاط الخاص بالمدن الليبية، والذي استضافته غرفة تجارة طرابلس يوم الاثنين الـ 30من شهر شهر نوفمبر الماضي من مطالب لازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد،خاصة الشقين التجاري والصناعي منه

وهذا قد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وعدد من رجال الأعمال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية