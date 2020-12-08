المسماري: الدعم التركي ما زال متواصلا في ليبيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن الدعم التركي ما زال متواصلا من خلال نقل العتاد العسكري على متن طائرات شحن عسكرية إلى مطاري مصراتة ومعتيقة، مؤكدا في مؤتمر صحفي أمس أن الرئيس التركي رجب أردوغان لا يريد السلام بل يريد تثبيت نفسه في ليبيا.

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، التزام القيادة العامة باتفاق خمسة زائد خمسة لوقف إطلاق النار في ليبيا، واصفا إياه بالناجح.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي أمس إنه وبعد الاتفاق على النقاط الرئيسية، تم التوصل إلى التطبيق.

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