وقفة احتجاجية لأصحاب شركات التموين لتراكم ديون وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي

قام ممثلون عن 60 شركة تموين من كافة أنحاء ليبيا بوقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي في مدينة طرابلس اليوم الثلاثاء، مطالبين بحقوقهم المستحقة من طرف هيئة الإمداد ووزارة الدفاع والمجلس الرئاسي.

وقال مديرو الشركات الستين في بيان لهم إن المستحقات المالية تراكمت منذ سنة 2013 م علماً بأن الميزانية مرصودة وحالت الأطماع دون الحصول على حقوقهم المشروعة.

وقال رئيس لجنة شركات التموين عنتر البيرة في تصريح خاص لـ 218 إن أصحاب الشركات يعانون من التهديد والوعيد من قبل أصحاب الأموال المدانة لبداية المشروع، وهناك من باع العقار ومن هاجر لتونس هروباً من التهديد، حسب وصفه.

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