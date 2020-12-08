معيتيق يترأس اجتماعا لاستعراض خطوات دمج لجنتي انتخابات المجالس البلدية

ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لاستعراض الخطوات المتخذة من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لاندماج لجنة انتخابات المنطقة الشرقية، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الحكم المحلي في العاصمة طرابلس كل من وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير الوزارة، عبدالباري شنبارو، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، سالم بن تاهية، ومدير شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تركز حول الاستعدادات الجارية لانتخابات «المجموعة الثالثة» للمجالس البلدية المقرر البدء في تنظيمها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد على ضرورة توفير الإمكانيات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس والضوابط الخاصة بانتخاب المجالس البلدية، والعمل على نشر مفهوم الأمن الانتخابي للعناصر المكلفة بتأمين مراكز الاقتراع من أجل خلق أجواء انتخابية آمنة يستطيع من خلالها المواطن الانتخاب بكل طمأنينة».

وأضافت أن المجتمعين استعرضوا «الخطوات المتخذة من قبل اللجنة المركزية لاندماج لجنة انتخابات المنطقة الشرقية»، مشيرة إلى ترحيب نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق بالجهود التي تسعى لدمج اللجنتين في لجنة مركزية واحدة.

وأكد معيتيق للمجتمعين على أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة الحكم المحلي للمواطنين لاسيما شركة الخدمات العامة والجهود التي تبذلها من خلال حملات النظافة اليومية للاهتمام بمدينة طرابلس وإلباسها حلة تليق بها، بحسب إدارة التواصل والإعلام.

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