السايح يجري زيارة لمكاتب مفوضية الانتخابات بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24

قام رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، بزيارة مكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الشرقية؛ وذلك للوقوف على جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل، والوقوف على حجم متطلبات العمل ومستوى التجهيز.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية أن السايح قام بجولة ميدانية لعدد من مكاتب الإدارة الانتخابية رافقه فيها رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي أحمد الجالي.

ووقف السايح خلال الجولة على المراحل النهائية لأعمال إنشاء مبنى “مكتب الإدارة الانتخابية المرج” والاستعدادات القريبة لتجهيزه؛ وعقد اجتماعا مع رئيس المكتب وسيم العسبلي والموظفين التابعين له للاطلاع على متطلبات تنفيذ الاعمال المنوطة بهم واستكمال النواقص.

يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق شروعها في ترتيب بيتها الداخلي والاستعدادات المبكرة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم المعلن عنه في 24 ديسمبر 2021.