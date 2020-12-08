الصفدي يشدد على ضرورة إنهاء الأزمة في ليبيا

شدد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، على أهمية إنهاء الأزمة الليبية، من خلال دعم الجهود السياسية للوصول إلى اتفاق يحفظ الأراضي الليبية، محذرا من وقوع ليبيا في هاوية أزمة ستكون انعكاساتها خطيرة على المنطقة.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه اليوناني والقبرصي، إن بلاده لا تريد أن تكون ليبيا ساحة لمزيد من الصراعات تهدد أمن الجوار الليبي.

ودعا الصفدي إلى إنهاء التوتر في منطقة شرق المتوسط من خلال احترام مصالح الجميع على أساس وجود آليات تضمن الاستقرار الحقيقي باحترام القانون الدولي.

من جانبه اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولي.

وقال دندياس، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

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