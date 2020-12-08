السائح يتفقد مكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الشرقية

تابع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، جاهزية مكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الشرقية، وذلك للوقوف على مستوى جاهزيتها، إلى جانب دراسة حجم متطلبات العمل، تنفيذا للاستحقاق الانتخابي القادم.
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قناة ليبيا
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