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السائح يتفقد مكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تابع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، جاهزية مكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الشرقية، وذلك للوقوف على مستوى جاهزيتها، إلى جانب دراسة حجم متطلبات العمل، تنفيذا للاستحقاق الانتخابي القادم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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