الإفراج عن زياد تقي الدين المتورط في قضية ساركوزي

أصدر المدعي العام اللبناني قرارا يقضي بالإفراج عن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين على خلفية ارتباطه بتحقيق يتعلق بتمويل غير قانوني لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قبل أكثر من 10 سنوات.

وكان تقي الدين المطلوب لدى السلطات الفرنسية قد اعتقل الجمعة بناء على طلب من الانتربول الدولي، قبل أن يصدر قرار الإفراج عنه ومنعه من السفر مع مصادرة جواز سفره .

يذكر أن المتهم الرئيسي في القضية قد اعترف سابقا بتسليمه شخصيا حقائب من ليبيا إلى ساركوزي ورئيس أركانه حينها تحتوي على 6.2 مليون دولار ليتراجع فيما بعد عن تصريحاته‘ فيما لايزال البحث قائما حول مزاعم أن نظام القذافي منح ساركوزي 50 مليون يورو خلال حملته الانتخابية عام 2007 ما يعد انتهاكا للقواعد الفرنسية ضد التمويل الأجنبي للحملات.

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