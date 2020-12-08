ليبيا الان

الإفراج عن زياد تقي الدين المتورط في قضية ساركوزي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المدعي العام اللبناني قرارا يقضي بالإفراج عن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين على خلفية ارتباطه بتحقيق يتعلق بتمويل غير قانوني لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قبل أكثر من 10 سنوات.

وكان تقي الدين المطلوب لدى السلطات الفرنسية قد اعتقل الجمعة بناء على طلب من الانتربول الدولي، قبل أن يصدر قرار الإفراج عنه ومنعه من السفر مع مصادرة جواز سفره .

يذكر أن المتهم الرئيسي في القضية قد اعترف سابقا بتسليمه شخصيا حقائب من ليبيا إلى ساركوزي ورئيس أركانه حينها تحتوي على 6.2 مليون دولار ليتراجع فيما بعد عن تصريحاته‘ فيما لايزال البحث قائما حول مزاعم أن نظام القذافي منح ساركوزي 50 مليون يورو خلال حملته الانتخابية عام 2007 ما يعد انتهاكا للقواعد الفرنسية ضد التمويل الأجنبي للحملات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك