الصفدي لنظيريه اليوناني والقبرصي: لانريد أن تكون ليبيا ساحة لمزيد من الصراعات

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والقبرصي، نيكوس خريستودوليديس، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

من جانبه، أكد الصفدى على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية من خلال دعم الحل السياسي من أجل التوصل لاتفاق يحفظ سيادة الدولة الليبية، محذرا من وقوع ليبيا فى هاوية أزمة ستكون انعكاساتها خطيرة على المنطقة.

وأضاف الصفدي أن الأردن لاتريد أن تكون ليبيا ساحة لمزيد من الصراعات تهدد أمن الجوار الليبي، مؤكدا أن أمن مصر جزء من أمن بلاده.

وطالب الصفدي بإنهاء التوترات في منطقة شرق المتوسط باحترام مصالح الجميع ووجود آليات تضمن استقرار المنطقة من خلال احترام القانون الدولي.

أما وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، فدعا إلى مناقشة الاستفزازات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية القبرصية.

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