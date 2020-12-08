السفير التركي ينقل رسالة أردوغان لـ”باشاغا”: زيارتك لمصر وفرنسا لا تخدم مصالحنا

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي لدى ليبيا سرحات أكسن، التعاون بين داخلية الوفاق وأنقرة في مجال تدريب العناصر الأمنية التابعة للوفاق والمنتسبين، والذي يعد خرقا لاتفاق جنيف الموقع بين الأطراف الليبية، حيث تم الاتفاق على إبعاد كل فرق التدريب الأجنبية.

وأوضحت داخلية الوفاق، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أن الإجتماع تناول التعاون الأمني بين داخلية الوفاق ونظيرتها التركية بشأن برامج التدريب للعناصر الأمنية التابعة للوفاق وتطوير عمل وزارة الداخلية في المجال الأمني والاستفادة من الخبرات التركية .. وفقا لما جاء بالبيان .

إلى ذلك، كشفت مصادر صحفية، أن السفير التركي في ليبيا أبلغ باشاغا، انزعاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من زيارة باشاغا لمصر وفرنسا، مبينة أن أردوغان يرى هذا الفعل لا يخدم مصالح تركيا .

كما أبلغ السفير التركي رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري عن عدم ارتياح الرئيس التركي للتقارب بين ما يسمى مجلس الدولة ومجلس النواب، ويعتبر أي تقارب بين المشري وعقيلة صالح مرفوض لدى أنقرة ما لم يوافق الأخير على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.

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