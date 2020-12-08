شركة الكهرباء: تواصل أعمال صيانة منطقتي فاطمة الزهراء والاستراحة الحمراء بعين زارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، تواصل أعمال صيانة الخطوط المتضررة من قبل الفرق الفنية التابعة لدائرتي عين زارة وحي الأندلس وشركة الإنشاءات الكهربائية بمنطقتي فاطمة الزهراء والاستراحة الحمراء بعين زارة.

وأضافت شركة الكهرباء في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن أعمال الصيانة شملت تركيب محطة جاهزة وتشغيل خطوط 11 ك.ف المتضررة وإعادة تشغيل المحطات الأرضية بالإضافة إلى تنفيذ شبكة ضغط منخفض تشمل تركيب أعمدة وصناديق توزيع بهدف إعادة التيار الكهربائي للمنطقتين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24