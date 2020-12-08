النف: ملتقى المعلمين الثالث جمع الليبين من كافة الأطياف

قال نقيب المعلمين عبد النبي النف، في لقاء خاص مع قناة ليبيا، إن ملتقى المعلمين الثالث الذي عقد في مدينة بني وليد كان بالمستوى المطلوب، وتم بحضور ثلاث وخمسين نقابة مثلت مختلف أطياف الشعب الليبي، واصفا الملتقى بالمفصلي والمحوري وبأنه وحد الليبيين على كلمة واحدة وأثبت وطنيتهم.

وأضاف نقيب المعلمين في المقابلة ذاتها أن أبرز ما تمت مناقشته في ملتقى المعلمين الثالث هو التأكيد على ضرورة تنفيذ بنود القانون الرابع الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن حق المعلم في زيادة مرتبه وإدراجه ضمن قانون التأمين الصحي، إضافة إلى بحث الاستحقاق الأمني للمعلم، الذي يحقق الحماية له من أي اعتداء.

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