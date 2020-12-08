مكتب الخدمات التعليمي بنغازي المركز: أطفال المدارس بلا حماية من “كورونا”

خاص-أخبار ليبيا 24

أعلن مدراء المدارس التابعة لمكتب الخدمات التعليمي بنغازي المركز، تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد، إلى حين توفير شروط الدراسة الآمنة.

وفي بيان لهم، اليوم الثلاثاء، أكد مدراء المدارس أنهم لن يباشروا العمل إلا بتوفير شروط الدراسة الآمنة من خلال توفير عدد مناسب من أجهزة قياس الحرارة والمعقمات والكمامات، بحيث تكون كافية للطبة والمعلمين.

وأوضح البيان، أن هذا القرار جاء لوضع أوليا أمور الطلبة في الصورة كونهم طرف أساسي في العملية التعليمية.

وأشار المدراء إلى أن عددا من المدارس التابعة للمكتب التعليمي بنغازي المركزي متهالكة وتحتاج صيانة حتى لا تعيق انطلاق الدراسة.

يشار إلى أن مكتب الخدمات التعليمية بنغازي المركز هو أكبر المكاتب التعليمية في المدينة، ويصل عدد المدارس التعليمية الواقعة في نطاقه إلى ما يقارب 61 مدرسة.

ويذكر أن مواد الوقاية من جائحة كورونا التي سلمتها وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة للمدارس لم تكن بالعدد الكافي.