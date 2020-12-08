تركيا تعلق على اعتراض الجيش الليبي سفينة تابعة لها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

عبرت تركيا الثلاثاء عن عضبها بسبب اعتراض الجيش الليبي سفينة تابعة لها دخلت إلى المياه الإقليمية الليبية ودعت إلى إطلاق سراح أفراد طاقمها.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها “تدين بشدة هذا الإجراء”، زاعمة أنها كانت تحمل مساعدات وأن عدم إطلاق سراحه ستكون له نتائج وخيمة بحسب بيان صادر عنها.

وكان الجيش الليبي قد أعلن أمس الاثنين أنه اعترض الأحد سفينة ترفع العلم الجامايكي ويملكها تركي، وقد دخلت منطقة عمليات عسكرية في رأس الهلال.