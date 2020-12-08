المسماري :اتفاق 5+ 5 ناجح لكن الوفاق تهدد بالانسحاب منه

أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن اتفاق “5 + 5” لوقف إطلاق النار في ليبيا ناجح لكن حكومة الوفاق تهدد بالانسحاب منه

وأعرب المسماري في مؤتمر صحفي عن قلق القيادة إزاء الحشود المتزايدة لمسلحي الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل أسلحة عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة

كما اتهم المسماري تركيا بمواصلة نقل العتاد والمرتزقة إلى غرب ليبيا، مشيرا إلى أن أردوغان من خلال ما يقوم به يثبت أنه لا يريد السلام في ليبيا وأنه مستعد لخرق وقف إطلاق النار والذهاب إلى معارك تحقق مصالح بلاده في ليبيا.

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