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المسماري :اتفاق 5+ 5 ناجح لكن الوفاق تهدد بالانسحاب منه

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن اتفاق “5 + 5” لوقف إطلاق النار في ليبيا ناجح لكن حكومة الوفاق تهدد بالانسحاب منه

وأعرب المسماري في مؤتمر صحفي عن قلق القيادة إزاء الحشود المتزايدة لمسلحي الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل أسلحة عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة

كما اتهم المسماري تركيا بمواصلة نقل العتاد والمرتزقة إلى غرب ليبيا، مشيرا إلى أن أردوغان من خلال ما يقوم به يثبت أنه لا يريد السلام في ليبيا وأنه مستعد لخرق وقف إطلاق النار والذهاب إلى معارك تحقق مصالح بلاده في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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