رئيس المفوضية العليا للانتخابات يزور مكاتب المنطقة الشرقية للوقوف على جهوزيتها

المرج 08 ديسمبر 2020 (وال)- قام رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، بزيارة لمكاتب المفوضية بالمنطقة الشرقية، للوقوف على جاهزيتها استعدادًا للانتخابات المقبلة، والوقوف على حجم المتطلبات والعمل ومستوى التجهيز.

هذا وشملت جولة السائح الميدانية رفقة رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي أحمد الجالي، متابعة المراحل النهائية لأعمال إنشاء مبنى مكتب الإدارة الانتخابية المرج، والاستعدادات القريبة لتجهيزه، وعقد اجتماع مع رئيس المكتب السيد وسيم العبسلي والموظفين التابعين له، للاطلاع على متطلبات تنفيذ الأعمال المنوطة بهم واستكمال النواقص.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق شروعها في ترتيب بيتها الداخلي، والاستعدادات المبكرة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم المعلن عنه في 24 ديسمبر عام 2021. (وال- المرج) ر ت

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