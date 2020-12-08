أوحيدة : اجتماع غدامس يسعى لـ تبديد المخاوف

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن اجتماع النواب في مدينة غدامس سيضم مئة وعشرين نائبا، مؤكدا أن من أبرز أهدافه التئام مجلس النواب وتبديد المخاوف.

وأشار أوحيدة إلى أن الاجتماع سيبحث الاتفاق على جملة من المبادئ، وتثبيت الخطوط الحمراء، وأن تخرج كل القرارات بالتوافق، للأخذ بزمام المبادرة ومناقشة الأزمة الليبية وفق مخرجات الحوارات السابقة واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأعرب أوحيدة عن أمله في أن يعتبر أعضاء مجلس النواب من الأخطاء والتجارب السابقة، والابتعاد عن الأنانية والتجاذبات والمزايدات والصراعات بكافة أشكالها، والتركيز على حل وطني بالتزامن مع تفاهمات المسار العسكري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24