المسماري: السفينة التركية دخلت منطقة محظورة ورد أنقرة يحمل نبرة غطرسة غير مقبولة

قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب أردوغان لم يتوقف يوما عن نقل الأسلحة إلى ليبيا .

وأضاف المساري، في تصريح صحفي، إن الجيش في حالة حرب مع تركيا ومواجهة حقيقية، وذلك ردا على البيان التركي الذي يهدد باستهداف قوات الجيش، لافتا إلى أن تركيا تريد استكمال مشروعها في المنطقة .

وأشار المسماري، إلى إن البيان التركي بشأن احتجاز السفينة يحمل نبرة غطرسة غير مقبولة، مؤكدا أنه تم احتجاز السفينة التركية لدخولها منطقة محظورة وإن كانت لا تحمل أسلحة أو مواد ممنوعة .

وتابع المسماري أن الجيش وافق على وقف إطلاق النار احتراما لمصر والدول الشقيقة التى طلبت ذلك.

وكان المسماري، قد أكد أمس الاثنين، أن الجيش ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في جينيف، في إطار لجنة 5+5 وبرعاية الأمم المتحدة .

وقال المسماري في بيان، إن الجيش يرصد الحشود المتزايدة للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس ومصراتة ، وكذلك عمليات نقل الميليشيات والمعدات باتجاه سرت والجفرة التي تعد نقاط التماس .

وأوضح المسماري، أن الجيش بناءً على ما تقدم، قد أصدر تعليماته لكافة الوحدات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات الحيطة والحذر .

وجاءت تصريحات المسماري، عقب إعلان وزير الدفاع في حكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، التحلل من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف.

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