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تورط شقيق ثالث للعبيدي في تفجير مانشستر أرينا ببريطانيا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عثرت السلطات البريطانية على الحمض النووي وبصمات إسماعيل العبيدي الأخ الأكبر لمهاجم مانشستر أرينا في السيارة المستخدمة لتخزين المتفجرات التي استُخدمت في الهجوم، بحسب ما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية.

وبحسب التحقيقات فإن إسماعيل البالغ من العمر 27 عاما رفض التعاون مع التحقيق في الهجوم الانتحاري الذي شنه شقيقه سلمان، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا في مانشستر أرينا في مايو 2017.

يشار إلى أن سلمان العبيدي قام بتفجير عبوة ناسفة محلية الصنع أثناء وجوده في بهو مانشستر أرينا، بينما كان رواد الحفل يغادرون حفل المطربة أريانا غراندي، ما تسبب بقتله 22 شخصا، بعضهم من الأطفال، وأصيب مئات آخرون بجروح نتيجة الشظايا المعبأة في الجهاز والتي قّدِرت بـ 3000 قطعة، ويقول الادعاء إن شقيقه هاشم ساعد في الحصول على المواد الكيمياوية والشظايا في شكل صواميل ومسامير للقنبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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