سامح شكري: الرؤية مشتركة بين السيسي وماكرون حول ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا للقاء نظيره إيمانويل ماكرون؛ لبحث القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح شكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية أن رؤية الطرفين للأوضاع في ليبيا قائمة على التنسيق المستمر بينهما، وأن هناك رؤية مشتركة حول أهمية استقرار ليبيا والوصول إلى حل توافقي ليبي ليبي.

وكانت زعيمة الحزب اليميني في فرنسا، مارين لوبان، قد وصفت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالحليف الأساسي لفرنسا.

وأوضحت لوبان، عبر تغريدة لها على حسابها بتويتر، أن السيسي، يعتبر قطب الاستقرار بالمنطقة، لأنه واجه الإخوان المسلمين، إضافة إلى مواجهتهم في ليبيا، ومواجهته لما وصفتها بالاستفزازات التركية، ومحاربته للإرهاب.

ويأتي تصريح زعيمة الحزب اليميني في فرنسا، في توقيت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا.

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