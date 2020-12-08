«الثني» يناقش الأوضاع الخدمية والمعيشية في الجنوب الليبي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، أوضاع المنطقة الجنوبية لليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش.
وضم الاجتماع الذي ناقش كافة الأوضاع الخدمية والمعيشية لإقليم فزان، وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني.
وقدم الوزراء تقريرا، لـ”الثني” أبرز احتياجات المناطق الجنوبية خاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين والدوائر الحكومية في تلك المناطق.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة توفير احتياجات المنطقة الجنوبية حسب الأولية، ووفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة الليبية خلال الأزمة الراهنة.
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