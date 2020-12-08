«الثني» يناقش الأوضاع الخدمية والمعيشية في الجنوب الليبي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، أوضاع المنطقة الجنوبية لليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش.

وضم الاجتماع الذي ناقش كافة الأوضاع الخدمية والمعيشية لإقليم فزان، وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني.

وقدم الوزراء تقريرا، لـ”الثني” أبرز احتياجات المناطق الجنوبية خاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين والدوائر الحكومية في تلك المناطق.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة توفير احتياجات المنطقة الجنوبية حسب الأولية، ووفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة الليبية خلال الأزمة الراهنة.