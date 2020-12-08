ليبيا الان

وزير خارجية الأردن: نخشى من تحول ليبيا إلى ساحة صراع يهدد أمن الجوار

تم النشر منذُ 19 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردن أيمن الصفدي، على ضرورة تعزيز أمن ليبيا وأمن المنطقة، قائلا: “إن أمن جمهورية مصر العربية جزء من أمننا، وبالتالي نريد أن نضمن ألا تكون ليبيا ساحة لمزيد من الصراع يهدد أمن الجوار الليبي”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للصفدي مع نظيريه القبرصي نيكوس خريستودوليديس واليوناني نيكوس دندياس، عقب اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، في عمان، مشيرا إلى اللقاء تناول الوضع في ليبيا وثمة اتفاق على وجوب تفعيل الجهود لإنهاء الأزمة، دون مزيد من التدهور.

وأكد الوزير الأردني، أنه “يجب أن نحول دون المزيد من التدهور في ليبيا، وندعم الجهود السياسية القائمة حالياً للتوصل إلى اتفاق ليبي يحفظ ليبيا من الوقوع في هاوية أزمة ستكون انعكاساتها خطيرة على الجميع، وما نريده هو ليبيا مستقرة، آمنة، لا تدخل خارجي في شؤونها ولا وجود للإرهاب فيها أيضا”.

وأشار الصفدي – وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) – إلى أن الاجتماع ارتكز إلى أجندة موسعة تناولت 11 قضية تنوعت بين العلاقات في إطار العلاقة الثلاثية، والعلاقات الأردنية- الأوروبية وقضايا المنطقة.

ولفت إلى أن الأردن يثمن موقف اليونان وقبرص في القضية الفلسطينية والداعم لحل الدولتين ولجهود العودة إلى المفاوضات، مضيفا أن بلاده تنسق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والعالم العربي من أجل العودة إلى المفاوضات لأن الفشل في ذلك سيعمق الصراع، والخطوات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين.

كما شدد وزير الخارجية الأردن على أن الإرهاب يمثل عدوا مشتركا لا علاقة له بالقيم الإنسانية المشتركة، ولا علاقة له بالدين الإسلامي الحنيف، مشيرا إلى ضرورة العمل الجماعي من أجل محاربة ما يريده الإرهابيون، وهو تصوير الحرب ضد الإرهاب على أنها حرب بين الإسلام والآخر.

بدوره، أكد الوزير اليوناني دنديداس، أهمية الاجتماع لمناقشة العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة ومنها ليبيا وسوريا والعملية السلمية والهجرة واللجوء في شرقي المتوسط والمسألة القبرصية.

وأضاف الوزير اليوناني:” وجدنا مقاربة أو منهجا مشتركا وهذا هو سبب الاجتماع الثلاثي للأمانة التي ستتأسس في نيقوسيا وأيضا اتفقنا على أن نزور العراق”، لافتا إلى أنه سيتم ذلك بالتنسيق مع مصر التي تمتلك أيضا آلية تعاون ثلاثية مع بلاده وقبرص لدراسة القيام بزيارة رباعية إلى العراق لبحث التعاون.

وأشار دنديداس إلى الخلاف مع تركيا والتوتر في شرق المتوسط والجهود المبذولة لحله واحتوائه، وعرض وجهة نظر بلاده حول أسباب الخلاف وسبل حله، مؤكدا التمسك بالقانون الدولي والعمل على تحقيق الاستقرار.

الوسوم

أمن الجوار تحول تهديد ساحة صراع ليبيا وزير خارجية الأردن

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • نقولوا : لسيد الرئيس بشار الأسد
    لقد استمعنا لخطابكم مع ائمة وزارة الأوقاف السورية والمواضيع التي تم تناولها أثناء اللقاء الحرب ليست بين الدين الاسلامي والليبرالية بل هي الحرب بين ديانات الله عزوجل وديانات الشيطان على الأرض .
    ولقد أصبح الشيطان مسيطر على البشر بنسبة 90 في المائة بكافة بلدان المسلمين بسبب ابتعادهم عن الله – دين الله – نبي الله صل الله عليه وسلم – كتاب الله بفضل الوهابية الشيطانية التي شككت في كل شيء مع تغير معالم الأراضي المقدسة بسبب تحالفهم مع الشيطان وعتناق ديانة الشيطانية وتنفيذ مخططاتها على الأرض بشكل خاص وبدول العربية والأسلامية بشكل عام بعد تمت السيطرة على شبابها ونسائها بنسبة 90 في المائة جميع الطوائف الأسلامية يقودها الشيطان اليمين المتحالف مع الصهيونية الانجيلية الماسونية الشيطانية المسيطرة على أوروبا وامريكا وكندا واستراليا والخليج وشمال افريقيا وأسيا وامريكا الجنوبية والشمالية بشكل كامل من أجل حماية الشعب المختار بقيادة بريطانيا والباقي عبيدهم لكي يتمكنوا من السيطرة على القطعان بعد غضب الله عليها … الخلاصة : هي حرب الشيطان مع عباد الله على لسيطرة على الأرض ليعجل الله بخرابها لأنه ملء من الأنتظار والعمر الطويل … فلهذا نجد معظم أتباعه من النساء بنسبة 90 في المائة بالأضافة ذرية من 1990 م حتى يومنا لبتصبح شريعة الحرام سائدة على الأرض ومن أنصاره (السلفين – أخوان المسلمين – الدواعش – المقاتلة – القاعدة – الملحدين – فرق الموسيقى الروك – جماعات الموبقات السبعة – المثليين – أهل الحرام) فلهذا نرى الهجومهم على سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم – فماكرون من عبدة الشيطان ودول الأوروبية كلها عبدة شيطان بمافيهم الدول العربية على كافة المستويات … لقد تم تكليف المحفل الشيطاني (الماسوني الفرنسي) بتنفيذ المهمة بعد أن نفضح أمر بريطانيا – امريكا امام العالم … فالحرب قادمة للعالم كله ليس المسلمين فقط .

    رد