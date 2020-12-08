الصول : اقتربنا من توحيد مجلس النواب وانتخاب رئاسة جديدة

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن النواب يواصلون الاجتماعات التشاورية في مدينة غدامس، لعقد جلسة رسمية لتوحيد المجلس وتعديل اللائحة الداخلية وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس.

و أوضح الصول أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجان مؤقتة للوصول إلى اتفاق لعقد جلسة رسمية بمجلس مكتمل بالنصاب القانوني المنصوص عليه ، معربا عن أمله في الوصول إلى إصلاحات حقيقية في مجلس النواب ووضع خارطة طريق لتوحيد مؤسسات الدولة السيادية، إضافة إلى إصدار قوانين خاصة بالدستور والانتخابات.

وأكد الصول أن النقاشات مستمرة لتحديد المقر المؤقت لمجلس النواب، وتشكيل لجنة تفاهمات لتحديث البنود العالقة في الجلسة الأولى وموعدها ورئاسة المجلس ومقرها.

وأوضح الصول أن أعضاء النواب المجتمعين في غدامس يسعون إلى إكمال الاستحقاقات المحددة في العملية السياسية المنوطة بأعضاء المجلس، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاتفاق على دستور للبلاد.

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