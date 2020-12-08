كهرباء المؤقتة تعلن فصل التيار عن دائرة ” بوعطني” لمدة يومين

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة المؤقتة، الثلاثاء، أن فرقة دائرة صيانة الخطوط الهوائية بنغازي ستبدأ يوم غد الأربعاء في العمل علي دائرة جنوب شمال بنغازي “جهد 220 ك.

وأضافت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه سيتم فصل دائرة الجنوب بوعطني جهد” 30 ك.ف” من أجل تأمين موقع العمل حافظا علي أرواح الفنيين أثناء عملية الصيانة.

وأوضحت الهيئة أن العمل سيستمر يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع اعتبارا من الثامنة صباحا وحتي الرابعة مساء، مبينة أن العمل سيبدأ من الساعة الثامنة صباح الغد الأربعاء حتي الرابعة مساء، مضيفة أن الأحياء التي سيتم الفصل التيار عنها هي منطقة “بوعطني” وجزء كبير من منطقة “السيدة عائشة”.

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