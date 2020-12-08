مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار يستعرض الإنجازات واستعدادات المرحلة المقبلة

عقد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الثامن لسنة 2020 برئاسة رئيسها الدكتور علي محمود حسن، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، يوسف المبروك، والهادي كعبار، وأحمد عمار، والدكتور أنس الأمين، وفهد إسماعيل.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تمحور حول استعراض أهم الأعمال المنجزة خلال سنة 2020. حيث استمع مجلس الإدارة إلى تقرير عن إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول، واطلع على آخر تطورات مشروع تقييم أصول المؤسسة 2019. كما ناقش موعد وترتيبات الإعلان عن تقرير تقييم الأصول.

وأضافت أن أعضاء مجلس الإدارة اطلعوا على الإجراءات المُتخذة من الإدارة التنفيذية للمؤسسة للمساهمة في زيادة إنتاج النفط من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأستهل رئيس مجلس الإدارة، الدكتور علي محمود حسن الاجتماع بترحيبه بأعضاء المجلس وشكرهم على تلبيتهم دعوة الاجتماع، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم ومتطلعاً لدورهم في دعم عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، مؤكداُ تطلعه لدعم الجهود المبذولة للرفع من مكانة المؤسسة الليبية للاستثمار أسوةً بصناديق الثروة السيادية بالعالم.

وأشارت المؤسسة إلى أن مجلس أمنائها أصدر مؤخراً قراره رقم (2) لسنة 2020 بشأن إضافة أعضاء لمجلس الإدارة تماشياً مع نصوص القانون رقم (13) لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار والقاضي بأن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء.

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