تورط إسماعيل العبيدي الشقيق الأكبر لمفجر “مانشستر أرينا”

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قالت السلطات البريطانية أنها عثرت على الحمض النووي وبصمات إسماعيل العبيدي الأخ الأكبر لمهاجم مانشستر أرينا في السيارة المستخدمة لتخزين المتفجرات التي استُخدمت في الهجوم، وفق صحيفة التايمز البريطانية.

وبحسب التحقيقات فإن إسماعيل البالغ من العمر 27 عاما رفض التعاون مع التحقيق في الهجوم الانتحاري الذي شنه شقيقه سلمان، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا في مانشستر أرينا في مايو 2017.

يشار إلى أن سلمان العيبدي، وهو بريطاني يبلغ من العمر 22 عامًا وولد لأبوين ليبيين، فجًّر نفسه في نهاية حفل أحيته المغنية الأمريكية أريانا جراندي في أدمى هجوم ينفذه متشددون في بريطانيا منذ 12 عامًا، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وكانت وكالة “رويترز” العالمية، أعلنت أن حكومة الوفاق سلمت شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017م، إلى السلطات البريطانية التي أصدرت بحقه مذكرة اعتقال لضلوعه في التخطيط للهجوم الذي استهدف حفلًا غنائيًا في مدينة مانشستر.