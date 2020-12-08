مؤسسة النفط توقع عقدا مع شركة «KPMG» لاستحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والتسويق الدولي

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، عقدا مع شركة «KPMG» تونس لتنفيذ مشروع استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج، بحسب ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجرت مراسم توقيع العقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بالعاصمة طرابلس، بحضور رئيس مجلس الإدارة، المهندس مصطفى صنع الله، ورئيس مجلس الإدارة وهيئة المراقبة بشركة «KPMG» تونس، محمد الزموري، وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد، وجادالله العوكلي.

وافتتح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس، المهندس مصطفى صنع الله مراسم التوقيع بكلمة رحب فيها بالحضور، وأوضح فيها أن «إبرام هذه الاتفاقية الهامة وتنفيذها، سيمكن المؤسسة الوطنية للنفط من ميكنة كل أعمالها، وإدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع منظوماتها المالية والإدارية والفنية التي تتعلّق بمجالات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والتسويق الدولي والموارد البشرية».

وأضاف صنع الله في كلمته أن الاتفاقية «ستساهم في تعزيز مكانة المؤسسة العالمية، كأول جهة سيادية في ليبيا طبّقت مفهوم الشفافية والحوكمة الرشيدة بمهنية واحترافية عالية، وبما يتماشى مع المعايير التي تعمل بها كبريات شركات الطاقة على الصعيد الدولي».

وقال صنع الله: «وقع الاختيار على شركة KPMG لتنفيذ هذا المشروع، كونها إحدى أفضل أربع شركات على مستوى العالم ولما تملكه من خبرة واسعة في هذا المجال»، آملا «أن تتمكن الشركة من تحقيق أهداف المؤسسة الوطنية للنفط في التحول في كل أعمالها رقمياً خلال العامين القادمين».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجهوا «كل الإدارات المعنية إلى تقديم الدعم والبيانات اللازمة التي تحتاجها الشركة، للمساهمة في تنفيذ وإنجاز هذا المشروع الهام في أقصر وقت ممكن».

من جهته قدّم رئيس مجلس إدارة شركة «KPMG» تونس، محمد الزموري الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط والعاملين فيها، على الثقة الكبيرة في اختيارهم لشركة KPMG لتنفيذ هذا المشروع.

واوضح الزموري أن الشركة «ستضع كل خبرتها لتحقيق أهداف المؤسسة في تحديث منظوماتها وهياكلها التنظيمية، لتعمل بشكل متكامل ومتطور»، و«ستباشر عملها فوراً بتحليل الوضع الحالي وتقييمه، للوصول للمستوى المطلوب والوضع الأمثل لإنجاز هذا المشروع الكبير».

حضر مراسم التوقيع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كل من مديري العموم، وعدد من المختصين بالإدارات ذات العلاقة، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلّفة لمتابعة المشروع، وممثلي شركة «KPMG» لدى ليبيا، حسين أبو نوارة، وعبد الرحمن الشرع.

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