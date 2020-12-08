اختتام امتحان الجزء الثاني التخصصي لطب الأطفال في البيضاء

اختُتم في مدينة البيضاء امتحان الجزء الثاني الكتابي التخصصي لطب الأطفال الذي أقيم بمركز التدريب بديوان وزارة الصحة.

وبلغ عدد المتقدمين 14 طبيبا وطبيبة، حيث تولت إدارة مستشفى الثورة استضافة كافة الطلبة من مستشفى الوحدة درنة وكذلك المركز الطبي طبرق لإجراء الامتحانات التخصصية لأول مرة بالمنطقة الشرقية.

وأشرف على الامتحانات مشرفة تدريب طب الأطفال بمستشفى الثورة ومشرف تدريب طب الأطفال بمستشفى الوحدة العلاجي درنة، وعدد من الكوادر الطبية المؤهلة.

يشار إلى أن مستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء كان قد افتتح المدة الماضية قسم حديثي الولادة، وعناية الأطفال بالمستشفى، ومركز التبرع بالدم بعد صيانته، إضافة إلى تجهيز قسم العناية بالمستشفى بسعة سريرية أكبر تحوي أجهزة جديدة ومتطورة، ويأتي افتتاح قسم الأورام وأمراض الدم لتقديم خدماته لكافة المرضى، حيث سيوفر عليهم مشاق السفر والتعب وسيقدم خدماته بشكل دوري ومستمر لكافة المرضى.

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