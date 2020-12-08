المسماري: نحن في حالة حرب مع ​تركيا​ ولم يعلن أحد وقف المعركة بل أعلنا وقف إطلاق النار

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، الثلاثاء، إن قواته «في حالة حرب مع تركيا، وهي مواجهة حقيقية، فاقمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان»

وأوضح المسماري في حديث لقناة «سكاي نيوز عربية»: «نحن في حالة حرب مع ​تركيا​ دخلنا في مواجهة حقيقة ولم يعلن أحد وقف المعركة، بل أعلنا وقف إطلاق النار احتراما لمساعي المجتمع الدولي والأصدقاء ولرغبات الليبيين في إنهاء الحرب»، مضيفا: «أردوغان​ لم يتوقف يوما عن نقل الأسلحة إلى ​ليبي».

وأشار إلى «السفينة التركية التي اعترضها الجيش الوطني الليبي، الاثنين، كانت قد دخلت منطقة عسكرية محظورة». وأعلنت قوات القيادة العامة، ليلة الاثنين، عن اعتراض سفينة تركية، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد، في خرق للحظر المفروض على ليبيا بشأن توريد السلاح.

وقال المسماري: «منذ 2016 منعنا حتى قوارب الصيد الليبية من دخول المنطقة العسكرية الليبية، ومحظور دخول أي قطعة بحرية لهذه المنطقة. لكننا فوجئنا بدخول السفينة التركية لهذه المنطقة، بدون تنسيق أو علم من خفر السواحل الليبي».

وأضاف «وجهنا نداء للسفينة ولم تستجب لنا، كما أنها لم تقم بالإجراءات الدولية المتبعة في هذا الموقف عند دخولها خط 34. إذا هناك ثلاثة أخطاء من قبل قائد الباخرة».

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