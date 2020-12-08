النمروش: فرنسا بوسعها التدخل لحل ملف الصيادين

نصح وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش السلطات الإيطالية بالسعي لوساطة فرنسية للتمكن من إطلاق سراح الصيادين المحتجزين في ليبيا بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

ولفت النمروش خلال مقابلة نشرتها صحيفة الـ “جورنالي” إلى أن فرنسا بوسعها التدخل بشكل إيجابي في هذه القضية، وعلى إيطاليا توجيه الطلب إلى فرنسا كون وزير خارجيتها جان إيف لودريان يتمتع بعلاقات جيدة مع خليفة حفتر حسب قوله.

يشار إلى أن وزير الدفاع المفوض بحكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، كان قد لوّح في وقت سابق بالانسحاب من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+”5، مُرجعًا ذلك لما وصفه بـ”انتهاكات حفتر”، معبرا عن استغرابه مما وصفه بـ”صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي على تحركات قوات “حفتر”، وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب”، متسائلا عما إذا كانت البعثة الأممية في ليبيا ستكتفي بالصمت أمام ”انتهاكات حفتر” وفي المقابل تعتبر أي تصريح من طرف “الوفاق”؛ مهددًا لمسار الحوار.

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