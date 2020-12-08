عمداء بلديات غرب ليييا يشتكون من سيطرة الجماعات الخارجة عن القانون

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع عميد بلدية زلطن، وعدد من رؤساء اللجان التسيرية لبلديات صبراتة والجديدة والجميل والعجيلات والمنشية، وبجانب عضوين عن المجلس البلدي رقدالين، الأوضاع الأمنية داخل هذه البلديات؛ للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول لها.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، بجانب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أزمة انتشار المجموعات المسلحة الخارجة على القانون لما تمثله من خطر على هذه المناطق، والتي اشتكى عمداء البلديات من تفاقمها، وأعربوا عن تفاؤلهم بأن يسود الأمن والاستقرار مناطقهم المهددة بسبب كثرة المليشيات.

وطالب عمداء البلديات بضرورة دعم مديريات الأمن بمناطقهم لزيادة تعزيز الأمن وبسطه وعدم ترك فراغ للمجموعات المسلحة الخارجية على القانون أو إعادة نشاط التنظيمات الإرهابية وحركة المجموعات المسلحة في المنطقة، خصوصا بعد تدهور الوضع الأمني بهذه المناطق، لتصبح بؤرة لتجارة المخدرات والتهريب والجريمة المنظمة، كما طالبوا بضرورة تفعيل معهد تدريب العسة.

ومن جهته، ذكر باشاغا أنه لا يمكن القضاء على عصابات تهريب الوقود والجريمة المنظمة إلا من خلال تكاثف الجميع والالتفاف حول رجال الشرطة والأمن للقضاء على هذه المجموعات، مؤكدا أن ما تمر به هذه المناطق كان نتيجة العدوان على طرابلس، الأمر الذي تسبب في عدم الوصول للمنطقة الغربية ودعمها، بحسب البيان.

ووعد باشاغا بدعم قوي لبسط الأمن والاستقرار بهذه المنطقة، قائلا ستكون هناك حاجة إلى العنصر البشري بجانب إرادة قوية من أبناء المؤسسة الشرطية، للانطلاق في خطة أمنية كبيرة جداً بالمناطق الغربية، موضحًا أنه سيتم استخدام كل الإمكانيات لمساندة رجال الشرطة والأمن لضبط كل الخارجين عن القانون ومحاسبتهم، والعمل بكل حزم لردع الجريمة بكافة أنواعها.