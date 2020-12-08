باحث فرنسي: أردوغان استغل ورقة الإخوان لتحقيق حلم “تركيا الكبرى”

قال مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستراسبورغ الفرنسية الباحث والمؤرخ صميم أكغونول، الثلاثاء، إن حلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتزعم الشرق الأوسط اعتمادا على وصول تنظيم الأخوان المسلمين إلى الحكم في دول عربية وحلم ” تركيا الكبرى” فشل فشلا ذريعا.

وأشار أكغونول، في تصريح صحفي، إلى أن النظام التركي لجأ إلى استخدام الإرهابيين والمتطرفين في الشرق الأوسط كأدوات ومرتزقة لخدمة مخططاته في ليبيا وسوريا وأخيرا في أذربيجان .

وأضاف أن تركيا تحتل موقع الصدارة على الساحة الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب توتراتها مع اليونان شرقي البحر المتوسط​​، وتورطها في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باخ، وأخيرا بسبب الهجمات الشخصية لأردوغان على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .

وتابع الباحث والمؤرخ الفرنسي، قائلا: “حلم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بتزعم الشرق الأوسط اعتمادا على وصول تنظيم الأخوان المسلمين إلى الحكم في دول عربية وحلم ” تركيا الكبرى” فشل فشلا ذريعا .

ولفت أكغونول إلى أن إخفاق أردوغان في المنطقة العربية جعله يراهن الآن على تحقيق حلمه في أوروبا باستغلال الشباب الذين يشعرون بتخلي مجتمعاتهم عنهم، موضحا أن هذا يشكل خطرا على أوروبا.

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