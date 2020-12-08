الخارجية التركية لـ “حفتر” : إذا تم استهداف مصالحنا مرة أخرى ستكونون أهدافًا مشروعة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدانت الخارجية التركية، واقعة احتجاز سفينة الشحن التجارية “مبروكة”، قبالة مدينة مرسى سوسة في ليبيا من قبل البحرية الليبية التابعة لقوات الجيش الوطني.

الخارجية التركية أوضحت في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أن السفينة التي أسمتها “مبروكة الجامايكية” تديرها شركة تركية وطاقمها تركي، لافتة إلى أنها علمت بأن قوات الجيش الوطني فرضت عليها غرامات مالية تعسفية واحتجزت طاقم السفينة.

وأضافت “ندين بشدة هذه الممارسة، ويجب اتخاذ خطوات فورية لتمكين السفينة من استئناف رحلتها المخطط لها”، مردفة “يواصل حفتر وميليشياته موقفهم العدواني حتى في فترة تتقدم فيها العملية السياسية بين إخواننا وأخواتنا الليبيين تحت قيادة الأمم المتحدة في ليبيا”، حسب قولها.

وهددت الخارجية التركية في الختام قائلة “نذكر مرة أخرى أنه إذا تم استهداف المصالح التركية في ليبيا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة وسنعتبر هذه العناصر أهدافًا مشروعة”.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم قوات الجيش الطني اللواء أحمد المسماري، في بيان، أنه تم اعتراض سفينة شحن تجارية ترفع علم جامايكا، تسمى “مبروكه” لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر، مشيرا إلى أنّها كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا.

المسماري أوضح ، أنه تم اعتراض السفينة وجرّها لميناء رأس الهلال، بعد رفضها الاستجابة للنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها وكذلك داخل المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية، مضيفا أن الطاقم العامل عليها يتكون من 9 بحارة أتراك، و7 من الجنسية الهندية و1 من أذربيجان وهي قيد التحقيق لمخالفتها للوائح والنظم والقوانين البحرية.

وتأتي تلك الواقعة غداة إعلان قوات الجيش الوطني رفع أعلى درجات الاستعداد والتأهب، استعدادا لصد أي تحركات عدائية والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة، وذلك بعد رصد نشاط جوي وعسكري تركي في ليبيا، و5 سفن حربية تركية تتحرك بالقرب من خليج سرت الذي يمتد من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة وتقع على شاطئه معظم موانئ تصدير النفط الليبي.