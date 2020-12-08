صواريخ إيرانية في ليبيا… تفاصيل جديدة في تقرير أممي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “تحليلاً أجرته المنظمة الدولية لصور 4 صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا خلص إلى أن أحدها له خصائص تتسق مع صاروخ دهلوي الإيراني الصنع”.

وأضاف غوتيريش في التقرير نصف السنوي الذي قدمه للمجلس مساء الاثنين، إن الأمم المتحدة مازالت غير تتأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نُقل إلى ليبيا، بما يعد انتهاك لحضر التصدير المفروض على إيران.

وقال غوتيريش: «استناداً إلى تحليل الأمانة العامة للصور الفوتوغرافية المقدمة، خلصت الأمانة إلى أن أحد الصواريخ الأربعة الموجهة المضادة للدبابات به صفات تتسق مع (صاروخ) دهلوي الإيراني الصنع».

وأضاف: «الأمانة العامة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نُقل إلى ليبيا بطريقة لا تتسق مع قرار 2231 (لعام 2015)».