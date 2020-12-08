أنقرة تُكلف سفيرا جديدا لها في طرابلس

خاص

كشف مصدر خاص لـ 218 عن تسمية كنان يلماز سفيرا جديدا لأنقرة في طرابلس.

ويأتي يلماز خلفا لسرحات أكسين الذي كان يشغل منصب السفير التركي لدى ليبيا، ويعد هذا التغيير حساسا بسبب الاهتمام الذي باتت توليه تركيا لليبيا بعد توقيع اتفاقيتين عسكرية وأمنية، حصلت بموجبهما أنقرة على ترسيم حدود يكفل لها بسط نفوذها على مسطحات مائية جديدة في المتوسط، وباتت مصدر قلق في منطقة شرق المتوسط بالكامل، ما جعل تركيا تواجه خطر فرض عقوبات أوروبية عليها.

ومن جهة أخرى فقد اعتبر المستشار في حملة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السفير نيكولاس بيرنز، أن تركيا أصبحت مصدر إزعاج كبير لحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية نظرا لأنشطتها في بحر إيجه وشرق المتوسط، وتدخلها في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ، فضلًا عن مشترياتها لأنظمة الصواريخ الروسية “إس -400”، مضيفا أمام القمة الاقتصادية اليونانية السنوية الـ31 لغرفة التجارة الأميركية اليونانية عبر الإنترنت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب بعيدًا في تحديه لسيادة اليونان ومياهها الإقليمية.

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