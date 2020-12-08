تعليم الوفاق تسمح باستئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا بشكل تدريجي

وافقت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الثلاثاء، على استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا بشكل تدريجي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا .

وقالت تعليم الوفاق في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إنه بموجب أحكام هذا القرار منح الإذن لمؤسسات التعليم العالي ( الأكاديمية الليبية – الجامعات – الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني) باستئناف الدراسة تدريجيا شرط التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الموصي بها من قبل اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أنه سيتم تقييم قدرة المؤسسة التعليمية على اتباع الارشادات لمكافحة العدوي وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أنه سيتم التحقق من قيام المؤسسة التعليمية من تطبيق التعليم الآمن ( التباعد الجسدي) من حيث عدد الطلبة في كل قاعة والتهوية الجيدة وتوفر المغاسل والماء والصابون والمطهرات.

وأوضح البيان أنه سيتم إعداد آلية للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات المؤكدة في حال اكتشافها وتحديد خطوات التبليغ والمتابعة وتعقيم الموقع، لافتا إلى ضرورة نشر ثقافة التوعية ضد الجائحة لدي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأشار البيان إلى أن اللجان العلمية لمكافحة فيروس كورونا المشكلة بالمؤسسات التعليمية المذكورة ستعمل بالتنسيق مع اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم.

وأكد البيان أنه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

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