حركة طيران غير اعتيادية من قاعدة مصراتة .. وطائرات مسيّرة تركية تجوب مناطق غرب سرت

أفاد شهود عيان لـ”الساعة24″، بوجود طائرات مسيّرة تركية تجوب مناطق أبوقرين وزمزم والوشكة غرب سرت.

وأكدت مصادر رفضت ذكر اسمها في تصريحات خاصة، أن الطائرات أقلعت من القاعدة الجوية مصراتة، وأن هناك حركة إقلاع وهبوط غير اعتيادية للطيران التركي المسير.

وكان قد زعم الناطق باسم مليشيات فائز السراج، محمد قنونو، أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، قام “المشير حفتر” بخرقه أكثر من 8 مرات في محور سرت، مدعيا أنه يواصل التحشيد وإقامة التحصينات ونقل المرتزقة، بحسب كلامه.

وقال “قنونو” خلال تصريحات صحفية نشرتها قناة “ليبيا الأحرار”، الموالية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، على صفحتها بموقع “تويتر” بقوله: “نجدد رفضنا لأي حل يحمل بين سطوره وجود أي أثر لـ “حفتر” ونؤكد على ملاحقتنا له ومحاسبته وكل من تورط في دماء الليبين وأرزاقهم”، بحسب حديثه.

وادعى “قنونو” بقوله: “ملتزمون بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي لكن مجرم الحرب حفتر حاول خرقها في أوباري مؤخرا”.