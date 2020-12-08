المسماري تطالب عقيلة صالح بتغليب مصلحة ليبيا وتحذر من مغبة الانقسام

دعت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري،الثلاثاء، رئيس المجلس عقيلة صالح ، تغليب الصالح العام للوصول إلى حل يمكن البرلمان من تنظيم نفسه, مشددة على أن انقسام البرلمان لا يصب في مصلحة ليبيا والليبين .

و أوضحت المسماري في تصريحات تلفزيونية رصدتها ليبيا24، أن النواب حاولوا خلال اجتماعهم في غدامس اغتنام الفرصة التي منحتها الظروف لليبيا، بعد اتفاق لجنة المسار العسكري 5+5 على وقف إطلاق النار وبدء التهدئة وإفساح المجال لمسار الحوار والتفاهم السياسي.

و أشارت المسماري إلى أنه تم تشكيل لجان لمعالجة اللائحة الداخلية وإعادة بنائها من جديد، بالإضافة لتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، مبينةً أن الانقسام الحالي يؤثر بشكل سلبي على أداء المجلس، لافتة إلى أن النواب حريصون على أن تكون الجلسة قانونية لتجنب تعرضها للطعن أو التشكيك.

و شددت المسماري أنه لم يتم عقد الجلسة في غدامس في ظل وجود إشكال على قانونيتها، مشيرة إلى سعي أعضاء مجلس النواب للوصول لنقطة توافقية من شأنها أن تحقق إرادة الأغلبية من أعضاء مجلس النواب.

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