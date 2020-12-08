بالعون : رئاسة مجلس النواب فشلت طيلة أربع سنوات في عقد جلسة مكتملة النصاب

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، الثلاثاء، إن أعضاء المجلس في غدامس يسعون لـ عقد جلسة بعد فشل رئيس المجلس عقيلة صالح، طيلة أربع سنوات في عقد جلسة مكتملة النصاب.

و كشفت بالعون ، عن انعقاد الجلسات التشاورية للبرلمان في غدامس بحضور يفوق النصاب القانوني، مشيرة إلى أن البرلمان يعمل على وضع ضمانات في اللائحة الداخلية لتحقيق التوازن بين الأقاليم الثلاثة، تماشيا مع المخرجات المتوقعة لملتقى الحوار.

و أكدت بالعون أن المجلس توافق على عمل وثيقة تفاهمات سيتم التوقيع عليها خلال الجلسة الرسمية للمجلس، لافتة إلى أن التفاهمات تتعلق بإدارة الجلسة، والمقر المؤقت للمجلس وموعدها، إضافة لمكتب الرئاسة وقانونية الجلسة ومخرجات لجنة اللائحة.

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