وفاة أحد فنيي شركة الكهرباء في القبة أثناء تأدية عمله

ودّعت مدينة القبة اليوم أحد أبنائها أثناء تأدية واجبه بالعمل في شركة الكهرباء.

وتوفي الفني بوحدة كهرباء القبة عوض عبدالغني شخير إثر انفجار كابل كهربائي أثناء تأدية مهام عمله، وعانى الفقيد قبل وفاة بسبب إصابته بحروق جسيمة جراء الانفجار إلا أن المرض لم يمهله طويلا.

ويعمل رجال الشركة العامة للكهرباء في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد وانهيارات متتالية في شبكات الكهرباء بسبب تهالك معظمها وخروج وحدات التوليد عن العمل بين الفينة والأخرى، في ظل غياب تأمين طبي يكفل لهم الحصول على خدمات طبية مناسبة.

وتزداد المعاناة مع انهيار الخدمات الطبية في المستشفيات العامة في ليبيا؛ بسبب نقص الإمكانات من جهة، وانهيار المنظومة الصحية المتهالكة في البلاد نتيجة تعثر إنشاء مستشفيات منذ فترة طويلة من جهة أخرى، حيث إن المنطقة الشرقية الممتدة من القبة وحتى قصر ليبيا لا تمتلك سوى مستشفى واحدا في مدينة البيضاء وقد بُني في منتصف القرن المنصرم.

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