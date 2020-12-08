“تعليم” الوفاق تستأنف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا بشكل تدريجي

في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، وافقت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، على استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا بشكل تدريجي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وبحسب بيان عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح أنه بموجب أحكام هذا القرار تم منح الإذن لمؤسسات التعليم العالي (الأكاديمية الليبية – الجامعات – الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني) باستئناف الدراسة تدريجيا شرط التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الموصي بها من قبل اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أنه سيتم تقييم قدرة المؤسسة التعليمية على اتباع الإرشادات لمكافحة العدوي وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أنه سيتم التحقق من قيام المؤسسة التعليمية من تطبيق التعليم الآمن (التباعد الجسدي) من حيث عدد الطلبة في كل قاعة والتهوية الجيدة وتوفر المغاسل والماء والصابون والمطهرات.

وأوضح البيان أنه سيتم إعداد آلية للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات المؤكدة في حال اكتشافها وتحديد خطوات التبليغ والمتابعة وتعقيم الموقع، لافتا إلى ضرورة نشر ثقافة التوعية ضد الجائحة لدي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأشار البيان إلى أن اللجان العلمية لمكافحة فيروس كورونا المشكلة بالمؤسسات التعليمية المذكورة ستعمل بالتنسيق مع اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم.

وأكد البيان أنه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

جدير بالذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض كان قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (270).

واستلم المركز عدد (5521) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (3008) عينة، مختبر فرع المركز مصراته عدد (272) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1200) عينة، مختبر مركز بنغازي سبها عدد (48) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (80) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (139) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (21) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (98) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (51) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (4632) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (889) عينة موجبة لفيروس كورونا (649 جديدة + 240 مخالطة)”.